Scappa dopo la scazzottata, arrestato a Trieste

La rivalità per assicurarsi le attenzioni di una bellissima ragazza costa caro e lascia un segno indelebile. Oltre alla cicatrice sulla testa, frutto di una bottiglia usata come arma dal suo rivale in amore, anche la fedina penale risulta segnata perché l’uomo finisce a processo per rissa e lesioni. Ma non vede l’epilogo giudiziario, perché emigra in Francia.

Durante un viaggio, viene controllato dai militari del Nucleo Radiomobile di Aurisina, impiegati con la Stazione di Basovizza nei controlli di retrovalico a Fernetti. Fermato a bordo di un autobus di linea diretto dalla Romania in Francia, gli uomini dell'Arma scoprono che a suo carico è stato emesso un mandato di cattura.

Infatti l’uomo, un cittadino romeno di 34 anni, è ricercato perché deve scontare sei mesi di reclusione per rissa. Così la pattuglia della Radiomobile di Aurisina lo arresta e lo associa al Coroneo.