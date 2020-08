Scappano dalla quarantena prima dell'esito del tampone

Otto persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato della Questura di Trieste: si tratta di otto minori, tutti cittadini afghani, che si sono allontanati da una comunità di Trieste, in corso Italia, senza aver atteso l'esito del tampone. Al momento non si sa, quindi, se siano o meno positivi al Covid-19. C'è anche un nono migrante in fuga, sempre cittadino afghano, ma di età inferiore ai 14 anni, quindi non imputabile, per il quale è stata redatta soltanto la segnalazione (non è stato denunciato).

Altri due cittadini afghani minorenni si sono allontanati da una simile struttura, sempre a Trieste, in via Battisti; i due, in questo caso, erano già stati "tamponati" e avevano rispettato, quindi, il periodo di quarantena.

In provincia di Udine, nel tardo pomeriggio di ieri, due cittadini migranti ospiti nella struttura di Sottoselva, a Palmanova, in regime di quarantena, sono scappati. Sarebbero due cittadini stranieri positivi al Covid-19. Ieri mattina era emersa la notizia di nove migranti fuggiti, due dei quali positivi al Coronavirus, sempre dalla struttura palmarina.

E ci sarebbero state altre fughe, infine, da Castellerio di Pagnacco: non si contano gli allontanamenti da quando è stata allestita la tendopoli in una porzione esterna del complesso arcivescovile che tra breve dovrà accogliere, peraltro, i seminaristi. Lo sforzo delle forze dell'ordine risulta purtroppo vano per i numerosi varchi presenti sul perimetro del complesso, che non è recintato.