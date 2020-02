Scappano indossando 30 vestiti rubati

Rubano 30 abiti e li nascondono sotto i propri vestiti. Il furto è avvenuto ieri pomeriggio ai danni del negozio Ovs all'interno del Centro commerciale di Cassacco. Dopo l'allarme lanciato dalle commesse, sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma di Majano che hanno fermato due cittadine rumene, trovandole in possesso della refurtiva e di alcuni strumenti, come un coltello e due forbicine, utilizzati per rimuovere le placche antitaccheggio all'interno dei camerini.

Il bottino, del valore di circa 250 euro, è stato restituito al punto vendita. Le due donne sono state denunciate a piede libero.