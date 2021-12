L'ex capogruppo della Lega in Comune di Udine, Luca Dordolo, è stato scarcerato. Dordolo era finito in custodia cautelare in carcere a Treviso perché ritenuto coinvolto in un giro di truffe.

"Il gip di Milano - spiega il difensore, l'avvocato Maurizio Conti - ha avuto un colloquio con il mio assistito al termine del quale, compresa la situazione, ha revocato la misura cautelare".