Ieri sera la Polizia di Stato ha sanzionato per violazioni al codice della strada il proprietario austriaco di un camper in sosta a Muggia, sul molo Balota. Aveva scaricato le acque nere del mezzo in mare. Sul posto la Volante del Commissariato di Muggia.

Sempre ieri sera la Volante del Commissariato di Duino Aurisina ha effettuato i rilievi per un’uscita autonoma a Sistiana di una moto condotta da un 45enne.