Scarsa sicurezza a bordo, nave fermata a Porto Nogaro

Mercoledì sera, personale specializzato della Guardia Costiera di Monfalcone e Porto Nogaro ha proceduto a ispezionare la nave NS STAR, battente bandiera della Sierra Leone, mentre era ormeggiata alla banchina Margreth di Porto Nogaro. Troppe le irregolarità riscontrate ed è scattato il provvedimento di fermo amministrativo.

La nave, proveniente da Durazzo, già monitorata prima dell’arrivo nel porto di Porto Nogaro dai sistemi tecnologici della Sala Operativa della Guardia Costiera, al termine degli accertamenti, svolti dai militari per circa 12 ore, è risultata essere in condizioni sub-standard, in violazione delle principali convenzioni internazionali in campo marittimo.

Oltre a rilevare deficienze di natura documentale, sono state riscontrate altre irregolarità sulle dotazioni di salvataggio presenti a bordo nonché evidenti lacune in termini di preparazione professionale e addestramento nella gestione delle emergenze da parte dell’equipaggio.

Il mancato rispetto dei livelli minimi di sicurezza non avrebbe consentito di garantire la sicurezza della navigazione e dei trasporti della stessa nave.

E’ la seconda nave che, nel giro di pochi giorni, viene sottoposta a un provvedimento di fermo nel porto di Porto Nogaro: solo la scorsa settimana, infatti, accertamenti condotti dal nucleo ispettivo di Port State Control della Guardia Costiera hanno portato alla luce analoghe criticità - e analoghi esiti - a bordo della nave “NS SPRINTER”.

Solo quando le due navi fermate avranno posto in essere le misure correttive necessarie a raggiungere la conformità con la normativa vigente, potranno riprendere la navigazione.