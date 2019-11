Scatta l’obbligo delle gomme da neve

Da domani, 15 novembre, e fino al 15 aprile 2020, scatta l’obbligo per tutti i veicoli a motore (esclusi ciclomotori a due ruote e motocicli, che potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio) di essere muniti di pneumatici invernali o catene a bordo.

La norma, per quanto riguarda la rete autostradale, è in vigore su tutta la A23 Udine – Tarvisio e, per quanto di competenza di Autovie Venete, sui tratti della A4 dal Terraglio (A57 tangenziale di Mestre) fino a Sistiana; sulla A28 da Portogruaro all'interconnessione con la A27 (Conegliano); sulla A23 da Udine Sud fino all'interconnessione con la A4 (Palmanova) e infine, sulla A34 da Villesse a Gorizia.

Fvg Strade ricorda su quali tratte è in vigore:

SS 13 “Pontebbana” dal km 160+220 al km 213+000 (nei Comuni di Gemona del Friuli, Venzone, Moggio Udinese, Resiutta, Chiusaforte, Dogna, Pontebba, Malborghetto Valbruna);

SS 52 “Carnica” dal km 0+000 al km 64+137 (nei Comuni di Venzone, Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo, Villa Santina, Enemonzo, Socchieve, Ampezzo, Forni di Sotto, Forni di Sopra, Lorenzago di Cadore);

SR 251 “della Val di Zoldo e Val Cellina” dal km 60+130 al km 97+805 (nei Comuni di Montereale Valcellina, Andreis, Barcis, Claut, Cimolais, Erto e Casso);

SR 355 “della Val Degano” dal km 0+000 al km 39+786 (nei Comuni di Villa Santina, Lauco, Ovaro, Comeglians, Rigolato, Forni Avoltri, Sappada);

SR 512 “del Lago di Cavazzo” dal km 0+100 al km 13+500 (nei Comuni di Tolmezzo, Verzegnis, Cavazzo Carnico, Bordano, Trasaghis);

SR 646 “di Uccea” dal km 2+600 al km 25+300 (nei Comuni di Tarcento, Lusevera, Resia);

SR 465 “della Forcella Lavardet e Valle San Canciano” dal km 10+596 al km 49+800 (nei Comuni di Ovaro, Prato Carnico e Sappada);

SP 22 “della Val Sesis” dal km 0+000 al km 8+582 (in Comune di Sappada);

SR 552 “del Passo Rest” dal km 0+000 al km 48+600 (nei Comuni di Socchieve, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Meduno, Sequals);

Raccordo SS 13/ SS 54 “raccordo a serpentina” dal km 0+000 al km 0+609 (in Comune di Tarvisio);

R.A. 16 “Cimpello Piandipan” dal km 0+000 al km 3+754 (in Comune di Fiume Veneto);

SR 14 "della Venezia Giulia" dal km 158+345 al km 161+150 (in Comune di Trieste);

SR 58 "della Carniola" dal km 0+000 al km 9+229 (nei Comuni di Monrupino e Trieste).

In allegato, infine, l'elenco completo delle ex provinciali sulle quali vige l'obbligo.