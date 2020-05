Scatta la fase due, resta alto il numero degli altri reati

Ieri, nella prima giornata delle fase due, si è confermato il trend registrato già domenica. Come comunica la Prefettura di Trieste, restano molto basse le multe per mancato rispetto delle norme anti-Covid: sono state 53 le sanzioni in regione, a fronte di 3.016 verifiche da parte delle forze dell'ordine. Dall'altro lato, però, rimane alto il numero delle denunce per altri reati, che ieri sono state 41.

Nulla da segnalare, infine, sul fronte delle attività commerciali: ieri sono stati 1.357 i controlli e tutti gli esercizi sono risultati a norma.