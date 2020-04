Scava una buca in cimitero, delicato intervento dei Carabinieri

È stato un intervento impegnativo e molto delicato quello che ha visto scendere in campo, nelle ultime 24 ore, i Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli e in particolare i militari della Stazione di Tarcento, insieme al negoziatore del Comando Provinciale di Udine, per contenere il comportamento dissennato di un uomo in stato di forte alterazione. Si tratta della persona che, nei giorni scorsi, si era stesa sul tetto di un ristorante di Magnano in Riviera.

L'uomo era stato poi condotto in ospedale, dal quale era riuscito a fuggire raggiungendo l'Alta Val Torre. Avvicinato dai militari dell'Arma, era stato ricondotto a ragione. Ma questa mattina il problema si è ripresentato: l'uomo è stato trovato a scavare una buca all'interno del cimitero di Tarcento. Grazie alla sensibilità e alla professionalità dei Carabinieri è stato riavvicinato e calmato.

È stato poi affidato alle cure mediche di un'ambulanza che lo ha trasportato nuovamente al Santa Maria della Misericordia. La autolettiga è stata scortata dalle pattuglie dell'Arma.