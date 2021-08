Scelgono il parto in casa, ma la neonata perde la vita

Tragedia ieri sera a Pordenone, dove una neonata, partorita in casa con il supporto di un’ostetrica professionista, non ce l’ha fatta. I genitori, una coppia di nazionalità straniera, avevano organizzato da tempo il lieto evento. Ma qualcosa è andato storto.

Il cuore della piccola ha improvvisamente smesso di battere e, intorno alle 19.30, è scattato l’allarme. L’ostetrica ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dell’ambulanza, che ha poi trasportato d’urgenza la neonata nel pronto soccorso pediatrico pordenonese. Ma per la bimba non c’è stato nulla da fare: nonostante la corsa in ospedale e tutti gli sforzi profusi dal personale sanitario, il suo cuoricino non ha più ripreso a battere.

Il parto in casa in Italia è una pratica legalmente riconosciuta, anche se viene scelto molto di rado proprio per i rischi legati all’impossibilità di un intervento d’urgenza nel momento in cui si dovessero presentare delle complicazioni. Per determinare le cause del decesso della piccola, sarà probabilmente disposta l’autopsia.