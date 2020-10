Scende dal camion, si accascia e muore

Un camionista è deceduto nel primo pomeriggio, poco prima delle 14, lungo l'ex strada provinciale 7, all'altezza della progressiva chilometrica 1, in comune di Sgonico.

La dinamica della tragedia non è ancora chiara, ma pare che, dopo aver accusato un malore durante la guida del mezzo pesante, l'uomo - un cittadino straniero di 53 anni - abbia deciso di accostare e scendere dalla cabina, forse per prendere una boccata d'aria o forse per chiedere aiuto. A quel punto sarebbe caduto, a causa del malore o forse perché scivolato, per poi morire sull'asfalto.

Dopo l'allarme, lanciato da diversi automobilisti in transito, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato in codice rosso l'equipaggio di un'ambulanza e un'automedica. I sanitari hanno tentato una lunga rianimazione, purtroppo inutile.

Non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso dell'uomo. Sul posto la Polizia di Stato del Commissariato di Duino, per tutti i rilievi e gli accertamenti.