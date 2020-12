Scende dal treno con eroina e cocaina nelle mutande

Nel tardo pomeriggio di lunedì, gli operatori della Polizia ferroviaria di Pordenone, nel corso di un’operazione in collaborazione con la Squadra Mobile e con la partecipazione di un collega della Polfer di Conegliano, hanno fermato un 25enne pordenonese, trovato in possesso di 13 palline di eroina e due di cocaina per un totale di oltre 6 grammi di sostanze stupefacenti.

L’uomo era in viaggio sul treno Venezia-Trieste, via Udine, in compagnia di una giovane donna. Appena sceso, il suo comportamento particolare ha fatto insospettire il personale che, in divisa e in borghese, stava prestando servizio di vigilanza all’interno della Stazione di Pordenone.

Una volta fermata, la coppia è stata sottoposta a perquisizione che, nei confronti della ragazza, ha dato esito negativo. Il giovane, invece, aveva nascosto nella biancheria 15 palline avvolte nel cellophane rivelatesi, ai controlli di laboratorio, eroina e cocaina. Le sostanze sono state immediatamente sequestrate e l’uomo indagato per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.