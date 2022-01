Scende dal treno con oltre 250 grammi di cocaina

Scende dal Frecciarossa, in arrivo da Roma, con fare sospetto e tenta in ogni modo di defilarsi dai controlli degli agenti della Polizia di Stato in servizio alla stazione centrale di Trieste.

L’atteggiamento del passeggero, però, ha subito richiamato l’attenzione dei poliziotti, che hanno deciso di sottoporlo a un controllo. E’ così emerso che nel trolley con cui viaggiava c’erano tre involucri, avvolti con nastro da imballaggio, contenenti oltre 260 grammi di cocaina.

Per l’uomo classe 1981, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, è così scattato l’arresto. Dopo le formalità, è stato accompagnato nel carcere di Udine, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.