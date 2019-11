Scende dal treno e la corsa riparte, a bordo restano i tre figli

Questa mattina tre minori, uno di dodici e due di undici anni, sono stati prontamente individuati sul treno proveniente dall’Austria e diretto a Venezia Santa Lucia e riconsegnati alla madre, grazie al lavoro sinergico del personale della Polizia Ferroviaria di Fvg e Veneto. Una signora austriaca, madre dei tre ragazzini, era scesa dal convoglio a Pordenone, ma la corsa era ripartita prima che potesse risalire a bordo, dove erano rimasti i figli. La donna si è così rivolta al personale del Posto di Polizia Ferroviaria della stazione.

Gli agenti hanno quindi immediatamente attivato la rete di comunicazione con le componenti aziendali di Rfi. Il capotreno ha individuato subito i ragazzini, trattenendoli in custodia fino all’arrivo del convoglio nella stazione di Venezia dove ad accoglierli c'era la Polfer, che li ha messi in comunicazione con la madre (che aveva preso il primo treno utile) e ha fatto loro compagnia in attesa che potessero riabbracciarla.