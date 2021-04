Incidente intorno alle 13 a Majano, in via dei Curtilaz. Un fattorino ha posteggiato il furgone e ha raggiunto il punto della consegna. Il mezzo, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Majano, intervenuta sul posto per tutte le necessità del caso, e per la viabilità, si è mosso autonomamente, finendo in bilico fuoristrada.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. È successo nella località di Tiveriacco vicino alla piazzetta di Borgo Vecchio.