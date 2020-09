Scendono appena in tempo, poi l'auto prende fuoco

Alle 22.55, la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Lignano è intervenuta per l'incendio di un'auto in via dei Pini a Lignano Sabbiadoro.

Mentre il mezzo era in marcia, gli occupanti si sono accorti che stava prendendo fuoco. Hanno arrestato appena in tempo la marcia e sono scesi, mettendosi al sicuro e chiamando i soccorsi. I pompieri, utilizzando tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti per il tipo di intervento, hanno spento le fiamme che al loro arrivo erano già molto sviluppate.