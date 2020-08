Schianto a Majano tra un'Ape e una moto: morto un centauro

Incidente stradale mortale poco dopo le 9.30 di oggi, mercoledì 19 agosto, lungo la regionale 463, nel comune di Majano, lungo la direttrice che porta a Osoppo, all'altezza della progressiva chilometrica 4 + 800. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale di Majano, intervenuti per i rilievi e la viabilità, si sono scontrati un furgoncino Ape e una moto.

Inutili purtroppo i soccorsi per il centauro che è deceduto sul colpo per le gravissime lesioni riportate nell'impatto. La Centrale Sores di Palmanova aveva inviato immediatamente sul posto l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido, insieme alla automedica e ha una ambulanza proveniente da San Daniele.

Illesi il conducente del furgoncino e il suo passeggero, due persone anziane. Sul posto anche i Carabinieri per la viabilità. A supporto del personale medico i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli.

Pare che è un altro mezzo sia coinvolto nel grave incidente.