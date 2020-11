Schianto a Pertegada, una donna elitrasportata in ospedale

Incidente a Pertegada di Latisana nella prima serata, in via Volton, vicino al ristorante Da Mauro. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Latisana, intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità, si sono scontrati due veicoli, in un impatto frontale.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario e un'ambulanza dall'ospedale di Latisana. Impegnati anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli e, a supporto i Volontari di Lignano Sabbiadoro, per la messa in sicurezza delle auto coinvolte nello schianto, della sede stradale e a supporto del personale medico.

Una donna è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine; non sarebbe in gravi condizioni. Sarebbero coinvolte tre persone.