Schianto a Sacile, quattro feriti gravi

Grave incidente stradale questa mattina poco dopo le 10, in via Geromina, a Sacile, all'altezza di una curva già teatro in passato di altri schianti, anche gravi. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale di Sacile, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrati una Daewoo e un camion Mercedes.

L'impatto è stato molto violento e le quattro persone che viaggiavano all'interno della macchina, una famiglia della zona, sono rimaste tutte ferite in maniera seria (tra loro tre donne). La prognosi è riservata. Illeso, invece, il conducente del mezzo pesante, un uomo, anche lui della zona.

Per la messa in sicurezza delle vetture incidentate sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con due mezzi. Tre le ambulanze inviate dalla Centrale Sores di Palmanova.

La strada è rimasta chiusa per quasi due ore, per permettere le operazioni di soccorso.

Sono intervenuti anche i soccorsi meccanici per la rimozione del camion e della macchina, e una ditta specializzata per la pulizia della strada, a causa di un ampio versamento di carburante sulla carreggiata.