Schianto all’alba contro un muro

Tra le 4 e le 5 di questa mattina, nella frazione di Noiaris a Sutrio lungo la strada statale 52 bis, un uomo è rimasto ferito dopo aver perso il controllo del suo furgone, all'altezza del ponte di Noiaris. Il veicolo proveniente da Sutrio, per cause in via di accertamento da parte dei Carabinieri, ha sbandato per poi ribaltarsi sul fianco proseguire la sua corsa per alcune decine di metri. All' arrivo dei Vigili del fuoco, il conducente era già stato estratto da un passante.

Dopo le prime cure prestate dai sanitari dell’ambulanza giunta da Tolmezzo, l’uomo è stato ricoverato nell’ospedale carnico con ferite giudicate non gravi.