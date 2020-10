Schianto all'alba tra auto e moto, muore il centauro

Incidente mortale questa mattina, intorno alle 7, lungo l'ex provinciale 21, tra San Vito al Tagliamento e Bannia di Fiume Veneto, nel territorio di San Vito. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un'auto e una moto. La persona in sella alle due ruote è deceduta nell'impatto.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento, la Polizia Stradale di Spilimbergo per rilievi e viabilità, i Carabinieri della Stazione di Cordovado in ausilio, e il personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova.

Seguono aggiornamenti