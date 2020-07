Schianto all'incrocio di Zugliano, due feriti

Incidente nel primo pomeriggio nel comune di Pozzuolo del Friuli, in località Zugliano, lungo la regionale 353, all'altezza dell'incrocio semaforico. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale del Comune di Campoformido - Pozzuolo del Friuli, intervenuta immediatamente per rilievi e viabilità, si sono scontrati due mezzi. Feriti entrambi i conducenti, soccorsi dal personale inviato della Centrale Sores di Palmanova; sono stati condotti in ospedale per le cure del caso; non sono in gravi condizioni.

Una Porsche Cayenne, condotta da un uomo di 47 anni residente a Padova, proveniente, durante la sua marcia, dalla frazione di Zugliano, si è scontrata con una Citroen Nemo, guidata da un cittadino di 61 anni, del posto. Sul posto sono intervenuti immediatamente anche i Vigili del Fuoco del Comando di via Popone che hanno messo in sicurezza il luogo dell'incidente e dato fattivo supporto all'equipe sanitaria.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico che ha subito forti rallentamenti. È stato istituito un senso unico alternato di marcia fino alla rimozione dei mezzi; lunghe le code.