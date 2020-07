Schianto auto - moto, grave un centauro

Grave incidente lungo l'ex provinciale 80 a San Giorgio di Nogaro, lungo la viabilità che conduce a Porpetto, nel primo pomeriggio. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di San Giorgio, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrati un motociclista e una vettura. Ad avere la peggio è stato il centauro, rovinato malamente sull'asfalto dopo un violento impatto con l'auto.

Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato da Campoformido. Il personale dell'equipe medica di un'ambulanza a stabilizzato il motociclista che è stato poi trasportato d'urgenza, in volo, all'ospedale di Cattinara. Le sue condizioni paiono serie.