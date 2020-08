Schianto auto-camion lungo la Vivarina

Incidente questa mattina, poco dopo le 9, lungo la Vivarina, l'arteria che collega il comune di Vivaro con quello di Maniago, all'incrocio con via Carbonera Ovest. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati violentemente un'autocisterna per il trasporto di ossigeno liquido e un'auto, che ha perso il controllo finendo, fortunatamente, nel piazzale antistante. Nel tentativo di evitare l'impatto, il camion ha colpito con una ruota lo spartitraffico.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido e l'equipaggio di un'ambulanza. Sotto shock la persona alla guida della vettura, soccorsa dal personale medico. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maniago hanno messo in sicurezza lo scenario, verificando che la cisterna del camion non avesse subito danni. Disagi per il traffico.

Nel frattempo a Pordenone, all'inizio di via Montereale, i pompieri sono intervenuti per l'incendio di una auto a benzina, che aveva interamente coinvolto il vano motore. I vigili del fuoco hanno spento prontamente le fiamme, evitando il coinvolgimento all'intero veicolo.