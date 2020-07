Schianto auto-moto a Gradisca, grave un centauro

Grave incidente stradale poco prima delle 12 a Gradisca d'Isonzo, lungo la regionale 351, nel tratto che prende il nome di via Palmanova, all'altezza del civico 17, in prossimità del negozio Sme. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Gradisca, intervenuti sul posto con la Sezione Radiomobile per tutti i rilievi e la viabilità, si sono scontrati una vettura e una motocicletta, a bordo della quale viaggiavano due centauri, un uomo e una donna.

L'impatto è stato molto violento. Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato da Campoformido e un'autoambulanza in codice d'emergenza. Ad avere la peggio sono stati i centauri, uno dei quali è rimasto ferito in maniera molto grave. L'equipe sanitaria ha soccorso entrambi i motociclisti, uno dei quali è stato elitrasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e per la bonifica della sede stradale.