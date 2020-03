Schianto auto-moto, grave un centauro di 33 anni

Brutto incidente tra un'auto e una moto in via Flavia, a Trieste. Dopo l'allarme, la seconda partenza dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Trieste è intervenuta all'altezza della Bic, assieme al personale sanitario, che ha preso in carico il centauro, un uomo di 33 anni, che è stato intubato e trasportato in ospedale in condizioni serie. Pare che nell'impatto il casco si sia rotto. I pompieri hanno dato fattivo supporto all'equipe medica. Sul posto, per tutti i rilievi e gli accertamenti, oltre che per la viabilità, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale.