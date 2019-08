Schianto contro il muro di cinta di Villa dei Conti di Trento

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Dolegnano, frazione di San Giovanni al Natisone. Erano circa le 15.30 quando un uomo, alla guida della sua utilitaria, è uscito fuori strada per cause in fase di accertamento andando a sbattere violentemente contro la recinzione storica settecentesca di Villa dei Conti di Trento.

Forse un malore, un colpo di sonno o la puntura di un insetto le cause al vaglio. Il conducente ha riportato ferite serie. Subito soccorso dai sanitari, è stato elitrasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Udine. Sul posto anche i carabinieri di Palmanova e i vigili del fuoco.