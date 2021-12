Schianto frontale a Nimis, ferito un 20enne

E' mezzanotte e mezza quando, lungo l'ex provinciale 38, a Torlano di Nimis, gli abitanti del borgo sentono un forte botto proveniente dalla strada. Si affacciano alle finestre e hanno conferma che si tratta di uno schianto tra due vetture, un impatto violento di tipo frontale.

Chiamano il 112. Sul posto intervengano subito i sanitari, inviati dalla Centrale Sores di Palmanova, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, per tutti i rilievi e gli accertamenti. L'impatto si è verificato in curva.

Al volante delle due auto un ragazzo di vent'anni, della zona, trasportato poi al Santa Maria della Misericordia di Udine in ambulanza, in condizioni pare non preoccupanti. L'altro conducente, un ragazzo di 19 anni, anche lui della zona, ha rifiutato le cure mediche, rimasto miracolosamente illeso.