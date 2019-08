Un gravissimo incidente si è verificato poco dopo le 19.30, sulla rotonda di Muzzana del Turgnano, nella Bassa Friulana. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, due auto si sono scontrate frontalmente all'altezza della rotatoria.

Dopo l'allarme sul posto sono stati inviati immediatamente un'autoambulanza, l'elicottero sanitario e le squadre dei vigili del fuoco. Le persone coinvolte sarebbero rimaste ferite in maniera molto grave.