Schianto frontale tra auto e furgone, mezzi distrutti

Tremendo incidente poco prima delle 20, lungo la regionale 356, nel tratto compreso tra Togliano di Torreano e Campeglio di Faedis.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli, intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità, si sono scontrati frontalmente un furgoncino e una vettura.

L'impatto è stato molto violento e i due veicoli hanno riportato ingenti danni. Tanto che, a seguito del primo allarme, si è temuto il peggio per i due conducenti. All'arrivo dei soccorritori (il personale sanitario inviato dalla Sores e i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo), la situazione è parsa meno grave.

I due conducenti erano riusciti, infatti, a uscire autonomamente dai propri mezzi, poi presi in carico dei sanitari per tutte la cure medica nel caso. Non sarebbero in pericolo di vita.