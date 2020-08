Schianto in moto a Timau di Paluzza

Incidente stradale in località Moscardo, nella tarda serata di ieri, venerdì 31 luglio 2020, lungo la statale 52 bis "Carnica", a Timau di Paluzza, intorno alle 21.30.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrati una vettura e una moto.

Ad avere la peggio è stato il centauro, rovinato sull'asfalto. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di una ambulanza ed l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido.

Il motociclista è stato stabilizzato sul posto e trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Ha riportato serie lesioni ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e della carreggiata.