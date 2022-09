Un grave incidente, avvenuto alle 17.30 a Villesse, ha coinvolto una moto, ferendo gravemente le due persone che si trovavano in sella.

Gravi traumi e fratture agli arti per la donna, trasportata in ambulanza al pronto soccorso Cattinara di Trieste. Conseguenze peggiori, invece, per l'uomo che ha dovuto subire l'amputazione dell'arto inferiore una volta elitrasportato al pronto soccorso di Udine.