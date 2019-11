Schianto in tangenziale, code e rallentamenti verso Venezia

Incidente, questa mattina poco dopo le 8.30, a Udine, lungo la tangenziale in direzione Venezia, in prossimità dell'uscita di Santa Caterina. Un'auto, per cause in corso di accertamento, ha tamponanto un'altra vettura, finendo in testacoda contro il guard rail. Complice la pioggia e l'ora di punta, l'incidente ha causato code e rallentamenti.

Sul posto una pattuglia della Polizia Stradale e una della Polizia Locale che hanno delimitato la zona dell'incidente e fatto defluire le auto. Nell'urto i conducenti non sarebbero rimasti feriti.