Schianto in via Gorizia: un'auto finisce contro un muretto

Due persone sono rimaste ferite in maniera lieve a seguito di una violento schianto tra due auto che si è verificato nel pomeriggio di ieri, in via Gorizia, a Udine.

Nell'impatto, una delle due vetture è finita contro un muretto di recinzione di una proprietà privata mentre l'altra è rimasta, danneggiata, in mezzo alla strada.

Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, provenienti dal Comando di via Popone, e l'equipaggio di un'ambulanza per soccorrere i feriti, trasportati poi all'ospedale Santa Maria della Misericordia, in condizioni non gravi. Per tutti i rilievi, gli accertamenti e la viabilità la Polizia Locale di Udine.