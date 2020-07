Schianto lungo la provinciale: due feriti, uno è grave

Incidente nella prima serata di ieri, lungo la provinciale 48, nel tratto che prosegue dalla provinciale 53, tra Cividale del Friuli a Prepotto, in direzione Prepotto. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrate due vetture.

A seguito dell'impatto il conducente di una delle due macchine ha riportato serie lesioni e ha perso i sensi; anche il passeggero è rimasto ferito al capo, ma in maniera meno grave. La macchina è finita fuori strada. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elicottero sanitario decollato da Campoformido.

La persona più grave è stata intubata e trasportata d'urgenza in ospedale, in volo, al Santa Maria della Misericordia di Udine. La seconda, con lesioni alla testa, è stata trasportata sempre al nosocomio Udinese ma con l'ambulanza.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli, che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e il luogo dello schianto, oltre a dare supporto ai sanitari. Le persone coinvolte sono della zona.