Schianto lungo lo stradone, grave un centauro

Grave incidente stradale intorno alle 18 lungo lo stradone della Mainizza, in comune di Farra d'Isonzo, a poca distanza dalla agriturismo La Madonnina. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrati una macchina e una moto.

Ad avere la peggio è stato il centauro, ferito in modo serio; è stato stabilizzato sul posto dal personale medico di un'ambulanza che poi lo ha consegnato all'equipe sanitaria dell'elicottero, decollato dall'elibase di Campoformido, allertato dalla centrale Sores di Palmanova.

Il motociclista pare sia rimasto cosciente nelle prime fasi di soccorso. È stato accolto all'ospedale di Gorizia intorno alle 18.30. Sul posto, per la messa in sicurezza della viabilità e dei mezzi incidentati, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno supportato il personale sanitario.