Schianto mortale tra auto e camion a Osoppo

Incidente mortale nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, all'altezza della rotonda di Rivoli di Osoppo. A perdere la vita il conducente di una vettura - un cittadino di origini straniere di 49 anni - che, dopo essersi cappottata, è finita contro un mezzo pesante. Inutili i soccorsi.

La Sores ha inviato l'elicottero sanitario e l’automedica ma non è rimasto altro da fare se non dichiarare il decesso. Le cause dello scontro sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo, intervenuta sul posto insieme ai militari della Stazione di Buja, anche per la viabilità.

Per la messa in sicurezza dei veicoli, invece, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli.