Schianto nella notte, grave un centauro

Grave incidente intorno alle 2.20 di questa notte a Villotta di Chions, in prossimità di un incrocio; per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrate una Ford Fiesta, condotta da una donna, e uno scooter sul quale viaggiava un uomo di mezz'età, entrambi della zona.

Nell'impatto, ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote che è rovinato sull'asfalto, riportando serie lesioni. È stato subito soccorso dal personale medico di un'ambulanza che lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Sotto shock ma illesa la guidatrice della Fiesta. Per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e per la bonifica dello scenario sono intervenuti Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento.