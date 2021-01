Schianto sul cavalcavia sulla Pontebbana

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale accaduto intorno alle 14.30 di oggi sul cavalcavia sulla statale 13 Pontebbana, all'altezza del comune di Artegna, lungo via Buja.



Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti sul posto per i rilievi e viabilità, si sono scontrati una Renault Clio, condotta da una donna di 60 anni residente a Udine e di origini straniere, e una Ford Kuga al volante della quale c'era un uomo di 60 anni, originario di Foggia e residente a Colloredo di Monte Albano.



Entrambi sono rimasti feriti, assistiti dal personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova. Hanno riportato diverse lesioni, ma non sono in pericolo di vita. Sono stati trasportati in ospedale con l'ambulanza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli per la messa in sicurezza delle vetture incidentate e della sede stradale.



Sono intervenuti sul posto, sempre per la messa in sicurezza della strada, anche gli operai di Fvg Strade, oltre ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per la messa in sicurezza di un tratto prospiciente il tracciato ferroviario, rimasto danneggiato a seguito dell'incidente.



Per il recupero delle vetture incidentate il soccorso stradale Guerra di Gemona del Friuli.