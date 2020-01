Schianto sulla Napoleonica: cinque feriti di cui uno grave

Un grave incidente si è verificato nella prima serata di oggi, giovedì 2 dicembre, lungo la strada regionale 252 Napoleonica nel comune di Bertiolo, all'altezza dell'incrocio per Pozzecco. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Codroipo, intervenuti sul posto per rilievi e viabilità, si sono scontrate una Volvo e una Peugeot 306. L'impatto è stato molto violento.



A bordo della prima automobile viaggiava una coppia di coniugi anziani: il marito è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato liberato dai Vigili del Fuoco Volontari del distaccamento di Codroipo, tempestivamente intervenuti sul luogo dell'incidente a fattivo supporto del personale medico. L'uomo sarebbe in gravi condizioni. È stato estratto dalle lamiere contorte dai Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo che hanno dovuto impiegare le pinze oleodinamiche. Ferita anche la moglie.



A bordo della Peugeot viaggiava invece una intera famiglia, papà, mamma e il figlio di 36 anni. Tutti sono rimasti feriti. Sono stati assistiti dal personale sanitario di tre ambulanze giunte sul posto da Codroipo, Cervignano e Palmanova. La strada è stata chiusa parzialmente al traffico per permettere le operazioni di soccorso.