Schianto sulla Osovana tra due auto e un camion, due feriti

Incidente questa mattina lungo la Osovana, tra Buja e Pagnacco, nel territorio della frazione di Feletto Umberto, di fronte al distributore Esso. Erano da poco passate le 7 quando, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati due vetture, tra cui una Renault Clio, e un camion della Lidl.

Danni importanti alle macchine e due le persone che sono rimaste ferite, per fortuna in maniera lieve, portate in ospedale in ambulanza per accertamenti. Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco del Comando Centrale di Udine e i Carabinieri, per tutti i rilievi e gli accertamenti. Le auto e il mezzo pesante sono stati messi in sicurezza. E' successo al km 1 + 200 della provinciale 49. Pesanti le ripercussioni sul traffico.