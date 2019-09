Schianto sulla Pontebbana, ad Artegna: grave un centauro di 45 anni

Grave incidente stradale lungo la statale 13 Pontebbana nel primissimo pomeriggio di oggi di sabato 21 settembre. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo, poco dopo l'una, ad Artegna, all'altezza della pizzeria ristorante Ledra, una Fiat Panda e una moto si sono scontrate. Nell'impatto, il centauro che viaggiava in sella alla due ruote è rovinato sull'asfalto, mentre la Panda è finita dentro a un fossato.

Gli automobilisti di passaggio hanno chiamato il numero unico 112 e sul posto la centrale Sores di Palmanova ha inviato un'ambulanza e l'elicottero sanitario decollato dalla elibase di Campoformido.

I sanitari hanno soccorso il motociclista, un uomo di 45 anni di Tarcento che stava rientrando a casa, che a causa delle gravi ferite riportare è stato trasportato in volo all'ospedale di Udine, ma non sarebbe in pericolo di vita. Al volante della Fiat Panda una donna di 78 anni di Udine che è rimasta illesa.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e per tutti gli accertamenti. La statale 13 Pontebbana è rimasta chiusa al traffico temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso. I mezzi incidentati sono stati recuperati dal soccorso stradale Guerra di Gemona del Friuli.