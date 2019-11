Un incidente si è verificato lungo la statale 13 Pontebbana, in comune di Cassacco, di fronte al centro commerciale Alpe Adria. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi. Per cause in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate e una ha finito la sua corsa dentro al fosso, a bordo strada punto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli e i sanitari. Una persona sarebbe rimasta ferita.