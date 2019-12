Schianto sulla Pontebbana, miracolato un ragazzo di 24 anni

Grave incidente lungo la statale 13 Pontebbana, in comune di Zoppola, poco prima delle 7. Una vettura si è cappottata e una persona è rimasta incastrata nell'abitacolo. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale sanitario. La centrale Sores di Palmanova ha allertato anche l'elicottero sanitario che è decollato da Campoformido per fare poi rientro senza raggiungere il luogo dello schianto, poiché non era più necessario il suo intervento.

Coinvolto nel sinistro un ragazzo di 24 anni di Udine che stava procedendo, al volante della sua auto, una Hyundai, in direzione Pordenone. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Stradale di Spilimbergo, il giovane ha perso il controllo della vettura ed è andato a schiantarsi prima contro il palo dell'illuminazione, poi contro un tabellone della pubblicità e infine contro una spalletta di cemento che delimita un ingresso in un fondo agricolo.

Nell'impatto la macchina è rimasta completamente distrutta. Il giovane, miracolosamente, non ha riportato lesioni gravi ed è riuscito a uscire autonomamente dalla vettura, pur aiutato dai soccorritori.