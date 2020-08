Schianto sulla Pontebbana tra Basiliano e Campoformido, due feriti gravi

Grave incidente stradale questa notte, domenica 2 agosto 2020, poco prima dell'una e mezza, lungo la statale 13 Pontebbana, al confine tra il comune di Basiliano e quello di Campoformido.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Codroipo, intervenuti per tutti i rilievi e la viabilità, all'altezza della progressiva chilometrica 117 + 400, un furgoncino Fiat Doblò è finito fuori strada. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi. Si tratta, infatti, di una fuoriuscita autonoma.

A bordo c'erano due giovani, poco più che ventenni, residenti a Gorizia, entrambi rimasti incastrati. Hanno riportato ferite importanti. Dopo l'allarme, lanciato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno visto il mezzo fuori strada (e hanno chiamato il 112), la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, in codice rosso.

I due ragazzi sono stati accolti all'ospedale Santa Maria della Misericordia in codice giallo e in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, a fattivo supporto del personale sanitario e per la messa in sicurezza del furgoncino incidentato, oltre che per la messa in sicurezza del punto in cui si è verificato lo schianto.