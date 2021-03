Schianto tra auto e furgone, due persone ferite

Incidente a basiliano, in viale Europa Unita, intorno alle 5.45, in prossimità del sottopasso che conduce in paese. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine e dei Carabinieri della Stazione di Codroipo, un'auto e un furgone si sono scontrati in un impatto fronto-laterale; due le persone rimaste ferite.

La Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto equipaggio di un'ambulanza e sono giunti i Vigili del Fuoco, a fattivo supporto del personale medico e per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati.

Nell'impatto è rimasto ferito in maniera seria l'uomo che era al volante della vettura, trasportato in ospedale con l'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova. Contuso ma non grave il conducente del furgone che è andato a schiantarsi contro un parapetto che delimita il marciapiede dalla strada.