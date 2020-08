Incidente mortale lungo la 52 bis carnica tra Cleulis e Timau, a Paluzza, intorno alle 14.30. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Paluzza, intervenuti per rilievi e viabilità, un centauro ha perso la vita a seguito di uno scontro con una vettura.

Sul posto sono stati inviati subito l'elicottero sanitario e un'ambulanza. Inutili, purtroppo i soccorsi: il motociclista, un cittadino austriaco, è morto sul colpo.