Schianto tra auto e moto sulla regionale, grave un centauro

Grave incidente questo pomeriggio, lungo la regionale 463, nel tratto che prende il nome di via Nazionale, all'intersezione con la provinciale 74, l'incrocio che porta ad Aonedis, nel territorio del comune di San Daniele del Friuli, esattamente nella frazione di Villanova, di fronte al camposanto.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di San Daniele, intervenuti per i rilievi e per regolare la viabilità, in un particolare momento di traffico, si sono scontrati una moto e una vettura.

Ad avere la peggio la persona che si trovava in sella alla due ruote, che è stata trasportata Udine. Era stata inviato anche l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido dopo l'allarme lanciato con una telefonata al Nue 112. La Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto anche un'ambulanza e l'automedica.

Gravi le condizioni della persona che viaggiava in sella alla moto, che ha riportato una prognosi non inferiore ai 30 giorni. Pesanti disagi per il traffico.