Schianto tra due auto a San Vito al Torre, una finisce ruote all'aria

Incidente stradale poco dopo le 14 di oggi, nel comune di San Vito al Torre, all'altezza dell'intersezione tra via Gorizia e via Aquileia, sulla direttrice che poi porta a Crauglio.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova, intervenuti sul posto per rilievi e viabilità, si sono scontrate due vetture, una Micra e una Bmw. Nell'impatto la prima auto si è cappottata e la conducente, una donna della zona, è rimasta ferita. Dopo l'allarme è subito giunta sul posto una autolettiga inviata dalla Centrale Sores di Palmanova.

La donna è stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale di Palmanova. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Illeso il conducente della Bmw.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e per la messa in sicurezza della sede stradale.