Schianto tra due auto a Udine: quattro feriti

Incidente stradale intorno alle 20 di ieri, lunedì 2 novembre 2020, a Udine, in via Salvo D'Acquisto, all'intersezione con via Umberto Zilli. A scontrarsi due auto: una Peugeot e una Volkswagen Golf, rispettivamente condotte da un uomo di 53 anni di Udine, e da un giovane di 26 anni, residente a Tavagnacco. Nell'impatto sono rimasti feriti il 53enne e 3 persone che viaggiavano come passeggeri sulla Golf, tutti trasportati per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.



La Golf proveniva da via Zoffo e percorreva via Salvo D'Acquisto in direzione via forze armate quando è entrata in collisione con la Peugeot che si dirigeva verso la periferia. Le cause dello scontro sono al vaglio della pattuglia di Pronto Intervento della Polizia Locale di Udine, giunta sul posto insieme al personale medico di una ambulanza e di una automedica inviate dalla Centrale Sores di Palmanova.

Per la messa in sicurezza dei mezzi e della sede stradale i Vigili del Fuoco del Comando di via Popone.